Израильские министры осудили возможную сделку Нетаньяху со следствием по коррупционным делам

Тель-Авив, 16 января. Представители израильского правительства оказались обеспокоены сообщениями о возможной сделке обвиняемого в коррупции экс-премьера Биньямина Нетаньяху с прокуратурой. Они считают частичное признание вины политика взамен на смягчение наказания неприемлемым и вредным для общества.

Bennett dismisses speculation over plea deal with Netanyahu https://t.co/zayxMAZuNL — Israel News (@IsraelNewsNow) January 16, 2022

По данным СМИ еврейского государства, бывший глава кабинета министров близок к заключению особых договоренностей со следствием, ведущим сразу три уголовных дела. Источники сообщают, что Нетаньяху выразил готовность официально признаться в злоупотреблении своим положением, если с него будут сняты обвинения в получении взяток и мошенничестве. При этом он якобы сможет понести лишь небольшое наказание в виде 3–5 месяцев общественных работ вместо тюремного заключения и уйти из политики на семь лет.

Эти новости вызвали широкий резонанс как среди простых граждан, так и в правящей элите Израиля.

Former Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is negotiating a plea deal in his corruption case, a person involved in the talks said. Via @AP https://t.co/D0SVqtY24a — Bloomberg (@business) January 16, 2022

Реакция членов правительства

Министр финансов Авигдор Либерман во время эфира на радио KAN в воскресенье утром отметил, что выступает против возможной сделки прокуратуры с экс-премьером. Он напомнил, что его коллега по партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) Фаина Киршенбаум была приговорена к десяти годам тюремного заключения за менее тяжкие преступления, чем те, в которых обвиняется Нетаньяху.

Министр здравоохранения Ницан Хоровиц придерживается схожей позиции. На личной странице в Twitter он написал, что никто еще не подвергал верховенство закона в Израиле большей опасности, чем Нетаньяху.

«Против самых коррумпированных мы должны найти справедливость. Это в интересах общества», — написал чиновник.

לא היה אדם שסיכן את שלטון החוק הישראלי יותר מנתניהו. האיש שהשתמש בכיסא ראש הממשלה להלך אימים על פרקליטים ושופטים, חוקרים ועיתונאים. האיש שפעל להרוס את אמון הציבור ביסודות הדמוקרטיה ממניע אישי - לא זכאי לעסקאות והקלות. מול גדול המשחיתים חייבים למצות את הדין. זה האינטרס הציבורי. — Nitzan Horowitz نيتسان هوروفيتس ניצן הורוביץ (@NitzanHorowitz) January 16, 2022

При этом противодействие возможной сделке с бывшим лидером вылилось и в реальные законодательные инициативы. Так, два депутата Михаль Шир (партия «Новая надежда») и Лимор Маген-Телем («Наш дом — Израиль») выдвинули предложения об увеличении срока, в течение которого осужденный за серьезное преступление кандидат не может баллотироваться на пост премьер-министра. Сейчас запрет на политическую деятельность для осужденных израильтян составляет семь лет, но политики предлагают увеличить его до 14.

На пороге развала?

На этом фоне сообщений о возможной сделке ряд местных политических экспертов предположил, что заключение такого соглашения станет обстоятельством, способным развалить нынешнюю правящую коалицию в парламенте. Это мнение обосновывается тем, что правительство состоит из разнородных с идеологической точки зрения партий, объединившихся во многом ради свержения многолетней власти Нетаньяху.

Если бывший глава кабмина на несколько лет выпадет из политической жизни государства, пропадет и необходимость во власти, вынужденной постоянно искать компромиссы по каждому важному для страны решению.

Will a potential Netanyahu plea deal bring down the government that ousted him? https://t.co/Mk9iuMwfGd — newsperplexed (@newsperplexed) January 16, 2022

Обсуждение этих перспектив зашло так далеко, что на него отреагировал нынешний премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Во время своего последнего выступления в кабмине он решил пресечь все разговоры на эту тему.

«Наше правительство не указывает на проблемы, а трудится над их устранением. Поэтому всем различным политическим комментаторам, со всеми вашими графиками и сценариями, будьте уверены — кабинет министров работает и продолжит спокойно и эффективно работать день за днем ради граждан Израиля», — сказал государственный деятель.

Bennett: ‘Rest assured’ government will not fall if Netanyahu signs plea deal https://t.co/CBSpIop6hF — The Times of Israel (@TimesofIsrael) January 16, 2022

Как бы то ни было, сделка еще не заключена. Биньямин Нетаньяху пытается держаться за остатки власти и вряд ли легко согласится на исход следствия, лишающий его политических возможностей.