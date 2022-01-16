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Израильские министры осудили возможную сделку Нетаньяху со следствием по коррупционным делам

Весь мир
Израильские министры осудили возможную сделку Нетаньяху со следствием по коррупционным делам
Федеральное агентство новостей  /  Alex Kolomoisky/JINI / Ilia Yefimovich / Miriam Alster/JINI

Тель-Авив, 16 января. Представители израильского правительства оказались обеспокоены сообщениями о возможной сделке обвиняемого в коррупции экс-премьера Биньямина Нетаньяху с прокуратурой. Они считают частичное признание вины политика взамен на смягчение наказания неприемлемым и вредным для общества.

По данным СМИ еврейского государства, бывший глава кабинета министров близок к заключению особых договоренностей со следствием, ведущим сразу три уголовных дела. Источники сообщают, что Нетаньяху выразил готовность официально признаться в злоупотреблении своим положением, если с него будут сняты обвинения в получении взяток и мошенничестве. При этом он якобы сможет понести лишь небольшое наказание в виде 3–5 месяцев общественных работ вместо тюремного заключения и уйти из политики на семь лет.

Эти новости вызвали широкий резонанс как среди простых граждан, так и в правящей элите Израиля.

Реакция членов правительства

Министр финансов Авигдор Либерман во время эфира на радио KAN в воскресенье утром отметил, что выступает против возможной сделки прокуратуры с экс-премьером. Он напомнил, что его коллега по партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) Фаина Киршенбаум была приговорена к десяти годам тюремного заключения за менее тяжкие преступления, чем те, в которых обвиняется Нетаньяху.

Министр здравоохранения Ницан Хоровиц придерживается схожей позиции. На личной странице в Twitter он написал, что никто еще не подвергал верховенство закона в Израиле большей опасности, чем Нетаньяху.

«Против самых коррумпированных мы должны найти справедливость. Это в интересах общества», — написал чиновник.

При этом противодействие возможной сделке с бывшим лидером вылилось и в реальные законодательные инициативы. Так, два депутата Михаль Шир (партия «Новая надежда») и Лимор Маген-Телем («Наш дом — Израиль») выдвинули предложения об увеличении срока, в течение которого осужденный за серьезное преступление кандидат не может баллотироваться на пост премьер-министра. Сейчас запрет на политическую деятельность для осужденных израильтян составляет семь лет, но политики предлагают увеличить его до 14.

На пороге развала?

На этом фоне сообщений о возможной сделке ряд местных политических экспертов предположил, что заключение такого соглашения станет обстоятельством, способным развалить нынешнюю правящую коалицию в парламенте. Это мнение обосновывается тем, что правительство состоит из разнородных с идеологической точки зрения партий, объединившихся во многом ради свержения многолетней власти Нетаньяху.

Если бывший глава кабмина на несколько лет выпадет из политической жизни государства, пропадет и необходимость во власти, вынужденной постоянно искать компромиссы по каждому важному для страны решению.

Обсуждение этих перспектив зашло так далеко, что на него отреагировал нынешний премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Во время своего последнего выступления в кабмине он решил пресечь все разговоры на эту тему.

«Наше правительство не указывает на проблемы, а трудится над их устранением. Поэтому всем различным политическим комментаторам, со всеми вашими графиками и сценариями, будьте уверены — кабинет министров работает и продолжит спокойно и эффективно работать день за днем ради граждан Израиля», — сказал государственный деятель.

Как бы то ни было, сделка еще не заключена. Биньямин Нетаньяху пытается держаться за остатки власти и вряд ли легко согласится на исход следствия, лишающий его политических возможностей.

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расследование израиль коррупция нетаньяху беннет
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