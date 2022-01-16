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Биолог Коуи предупредил о наступлении шестого массового вымирания биоразнообразия

Общество
Биолог Коуи предупредил о наступлении шестого массового вымирания биоразнообразия
pixabay.com

Гонолулу, 16 января. Ученые из США и Франции доказали, что жизнь на Земле подвергается шестому массовому вымиранию, и оно вызвано деятельностью человека.

Биологи опубликовали материалы, в который приведены аргументы, учитывающие все живые существа на планете, в том числе и беспозвоночных. Ведущий автор исследования профессор из Гавайского университета Роберт Коуи считает, что многие эксперты предвзято смотрят факты и игнорируют кризис, не обращая внимания на беспозвоночных, которые составляют существенную долю биоразнообразия.

«Люди единственный вид, способный манипулировать биосферой в большом масштабе... Мы единственный вид, который принимает сознательное решение о своем будущем и о будущем биологического разнообразия Земли», — подытожил профессор.

За последние 500 лет с Земли исчезло от 150 тыс. до 260 тыс. из двух миллионов известных биологических видов. Это означает, что шестое глобальное вымирание биоразнообразия уже наступило.

Последний раз такое событие привело к исчезновению динозавров, предупредил профессор Стэнфордского университета Пол Эрлих. В течение следующего десятилетия могут исчезнуть миллионы растений и животных. Причиной этому являются чрезмерные вырубка лесов, охота и ловля рыбы.

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биология вымирание биоразнообразие
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