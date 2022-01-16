Археологи Ягеллонского Университета раскрыли тайну кургана в «сибирской Долине Царей»

Абакан, 16 января. Тайна кургана, который расположен в «сибирской Долине Цырей», теперь раскрыта. Археологии Ягеллонского Университета в Кракове опубликовали отчет о проведенной экспедиции и раскрытии тайну необычного артефакта.

«Долина Царей» является памятником, находящимся на территории России в Турано-Уюкском котловине. В ней провела исследование группа ученых из РФ и Польши. Специалистам удалось отыскать множество золотых украшений рядом с захороненной более 2,5 тыс. лет назад женщиной.

Больше всего археологов озадачила нагрудная пектораль, которая была расположена рядом с местом захоронения. Подобное украшение ранее можно было встретить только у представителей сильного пола. Археологи предположили, что женщина могла быть причислина к «посмертной свите» правителя кочевника, который был захоронен в этих местах.

Доисторический кулон из мамонтовой кости был обнаружен в пещере Стайня недалеко от польского города Краков. Находка могла использоваться охотниками для фиксации добычи.