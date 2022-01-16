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Врачи запретили избитому фигуристу Соловьеву часто пользоваться телефоном

Общество
Врачи запретили избитому фигуристу Соловьеву часто пользоваться телефоном
Global Look Press  /  Lev Ilyin

Москва, 16 января. Участник шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период» Дмитрий Соловьев объяснил поклонникам, почему редко отвечает на их комментарии в Instagram. Оказалось, что дело в запрете врачей.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию был избит несколькими мужчинами в Москве. Соловьев получил черепно-мозговую травму и лечился в Боткинской больнице. Сейчас спортсмен уже идет на поправку.

«Выполняю все предписания врачей, в которые также входит минимальное использование телефона. В связи с этим пока, к сожалению, не могу отвечать на ваши сообщения и комментарии», — поделился он в соцсетях.

Врачи запретили избитому фигуристу Соловьеву часто пользоваться телефоном
Prt Scr instagram.com / @dmitry_solovyev

Драка не прошла без последствий для здоровья Соловьева. У фигуриста появились некоторые проблемы с речью, но он надеется на полное выздоровление.

Ранее сообщалось, что победителями «Ледникового периода» стала профессиональная фигуристка Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов. Спортсменка каталась с травмой, но это не помешало ей обойти соперников.

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соловьев избиение фигурист
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