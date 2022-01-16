Роскомнадзор призвал Facebook разблокировать аккаунт российской делегации в Вене

Москва, 16 января. Роскомнадзор обратился к руководству Facebook с требованием восстановить доступ к странице российской делегации, сообщает пресс-служба ведомства.

Официальная страница делегации РФ в соцсети была заблокирована после сообщений о гарантиях безопасности. В ответ на действия Facebook РКН потребовал отменить ограничения доступа.

Как стало известно ранее, российская делегация прибыла в Вену на переговоры по военной безопасности и контролю над вооружениями. Дипломаты рассказали, что их работа началась с восстановления доступа к странице в Facebook.