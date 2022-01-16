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Константин Хабенский признался, что он не очень хороший отец

Общество
Константин Хабенский признался, что он не очень хороший отец
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 16 января. Актер и режиссер Константин Хабенский рассказал о своих отцовских качествах. Артист признался, что считает себя не очень хорошим папой.

Хабенский поделился деталями личной жизни в документальном фильме Первого канала «Люди, которых я люблю», выпущенном к юбилею актера. Худрук МХТ имени Чехова ответил в ленте на вопрос, какой он отец.

«Такой же балбес, как и многие, которые очень много работают. Которые говорят, что много работают, и ни на что не хватает времени, но работают еще больше», — поделился режиссер.

Вторая супруга артиста Ольга Литвинова не согласилась с таким отзывом мужа о себе. По ее словам, Хабенский проявляет себя как хороший и внимательный папа, который может отвести ребенка в сад или школу, забрать оттуда и покормить, если есть такая необходимость.

Актер и его жена воспитывают в браке двоих дочерей. Хабенский отметил в фильме, что считает Литвинову, спасшую его от одиночества после смерти первой жены, «человеком с другой планеты».

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