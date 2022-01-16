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Минометчики ЗВО провели боевые стрельбы на полигоне в Нижегородской области

Армия
Минометчики ЗВО провели боевые стрельбы на полигоне в Нижегородской области
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Нижний Новгород, 16 января. Военнослужащие отдельной артиллерийской бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа выполнили стрельбу из минометов «Сани» на учениях в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Занятия по огневой подготовке состоялись на полигоне Мулино. В ходе учений бойцы задействовали переносные радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы «Аистенок». Благодаря новейшему оборудованию они смогли обнаружить позиции «противника» на расстоянии четырех километров.

После получения разведданных минометчики открыли огонь по «вражеским» укреплениям. Всего в боевых стрельбах приняли участие свыше 160 военнослужащих.

Ранее бойцы Западного военного округа выполнили электронные пуски ракет из зенитно-ракетных комплексов С-400 на учениях в Ленобласти.

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