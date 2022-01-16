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«Монако» без Головина разгромил «Клермон» в матче 21-го тура чемпионата Франции

Спорт
«Монако» без Головина разгромил «Клермон» в матче 21-го тура чемпионата Франции
ТАСС  /  Panoramic

Монако, 16 января. Футболисты «Монако» с крупным счетом победили «Клермон» в матче французской Лиги 1.

«Монако» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции после победы над «Клермоном» в игре 21-го тура. Встреча на стадионе «Луи II» завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Дубль в составе победителей оформил Виссам Бен-Йеддер. Еще по голу забили Софьян Диоп и Каю Энрике. Матч с «Клермоном» из-за дискомфорта в мышце ноги пропустил полузащитник сборной России Александр Головин. Он продолжает восстанавливаться от травмы и в ближайшее время должен приступить к тренировкам в общей группе.

Ранее экс-игрок сборной России Олег Шатов полетел на предсезонный сбор в ОАЭ с екатеринбургским «Уралом». В прошлом году полузащитник сообщил, что приостанавливает спортивную карьеру.

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футбол монако чемпионат франции лига 1 клермон
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