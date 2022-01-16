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Борис Корчевников рассказал о неожиданной встрече возле дверей своей квартиры

  /   Обновлено: 16 января 2022 20:11
Шоу-бизнес
Борис Корчевников рассказал о неожиданной встрече возле дверей своей квартиры
instagram.com  /  @b.korchevnikov

Москва, 16 января. Ведущий программы «Судьба человека» Борис Корчевников редко делится личным, но в этот раз он порадовал поклонников трогательным рассказом о том, как он встретил собаку под дверями своей квартиры.

Корчевников опубликовал фотографию с рыжим псом на своей странице в Instagram. По словам телеведущего, он возвращался домой поздно ночью и возле двери его ждала неожиданная встреча. На следующий день нашелся хозяин собаки.

«Он загулялся и потерялся. Мы подружились. Хозяин, слава богу, на следующий день нашелся», — написал под постом Корчевников.

Борис Корчевников рассказал о неожиданной встрече возле дверей своей квартиры
Prt Scr instagram.com / @b.korchevnikov

Поклонники заметили, как мило журналист общается с собакой. Он вынес ей подстилку, сел рядом и совсем не боялся рыжего пса. Корчевников очень любит животных. В его квартире живет кот Степан. Телеведущий нашел его прошлой зимой у станции метро и забрал к себе.

Корчевников признался, что в детстве был влюблен в актрису. Ей оказалась Анастасия Вертинская, которой сейчас 76 лет.

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Все новости / Шоу-бизнес / Борис Корчевников рассказал о неожиданной встрече возле дверей своей квартиры
журналист телеведущий корчевников
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