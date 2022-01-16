Порошенко исключил возможность его задержания после возвращения на Украину

Варшава, 16 января. Бывший президент Украины Петр Порошенко намерен вернуться в Киев 17 января. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Варшаве.

Политик отметил, что его прибытие в Киев будет началом политического сезона. По словам Порошенко, он уже сообщил судье Печерского районного суда, который рассматривает ходатайство по делу о госизмене, что примет участие в заседании.

«Мы обратились в Печерский районный суд и сказали, что, когда назначат заседание, то я появлюсь, и мы очень подробно все расскажем в суде», — сказал политик.

Ситуация является политически мотивированной, отметил Порошенко. При этом Порошенко уверен, что его не задержат после приезда, поскольку в этом нет необходимости.

Ранее стало известно, что все имущество Петра Порошенко арестовали по решению Печерского суда Киева. Это произошло в рамках дела о государственной измене.