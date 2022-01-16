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Порошенко связал возбуждение против него дела о госизмене с падением рейтинга Зеленского

Политика
Порошенко связал возбуждение против него дела о госизмене с падением рейтинга Зеленского
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Варшава, 16 января. Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал, почему, по его мнению, действующий глава государства Владимир Зеленский поручил завести против него уголовное дело.

По словам бывшего украинского лидера, это связано по меньшей мере с двумя обстоятельствами. Во-первых, на это решение могло повлиять падение рейтинга Зеленского. Во-вторых, подобным образом президент пытается отвлечь внимание от проблем страны в энергетической сфере.

«В суде я буду бороться за Украину, против политически мотивированного преследования», — пообещал Порошенко во время брифинга в Варшаве.

Как стало известно ранее, пятый президент Украины разместил в Facebook «угрожающий» мем с Зеленским. На коллаже Порошенко стоит с ножом в руках, а рядом с ним действующий лидер поднимает руки вверх.

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украина порошенко зеленский
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