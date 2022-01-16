Перевозивший семью Хилькевич водитель едва не заснул за рулем в Доминикане

Москва, 16 января. Звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич рассказала о неприятном случае, который произошел с ней на отдыхе в Доминикане. Водитель, перевозивший семью актрисы из одного отеля в другой, чуть не заснул за рулем.

Знаменитость пожаловалась на ситуацию с водителем в Instagram Stories. Артистка пояснила, что они с мужем и двумя дочерьми решили переехать на южную часть острова, поскольку изначально остановились в отеле у неспокойного океана. За семьей знаменитости приехал автомобиль без ремней безопасности и детских кресел, но не это стало главной проблемой, отметила Хилькевич.

«У нас случилась с мужем паника!!! Водитель стал засыпать на ходу», — поделилась звезда комедийного сериала.

По словам знаменитости, они с супругом по-настоящему испугались, при этом не могли обратиться к водителю, так как он не говорил по-английски. Машина виляла, мужчина за рулем очень поздно тормозил перед другими автомобилями, а потом его глаза стали закрываться, при этом они ехали на высокой скорости по трассе.

Prt Scr instagram.com / @annakhilkevich

Актриса и ее муж попросили водителя остановиться и попытались пообщаться с ним через приложение для перевода. Хилькевич предложила мужчине, чтобы за руль сел ее супруг. Однако водитель заверил, что с ним все в порядке, и оставшееся время пути звездные пассажиры не спускали с него глаз. К счастью, семья артистки добралась до нового отеля целой.

«Выйти из машины на пустой трассе в незнакомой стране с детьми мы не могли», — уточнила знаменитость, спросив у подписчиков, что бы они сделали в такой ситуации.

Ранее актриса опубликовала снимок в купальнике, сделанный во время отпуска в Доминикане. Поклонники высмеяли Хилькевич, поскольку она сфотографировалась у туалета.