RuBaltic: власти Латвии могут обвинить композитора Паулса в дискредитации страны

Рига, 16 января. Латвийские власти могут запустить против известного композитора Раймонда Паулса полноценную информационную кампанию. Об этом заявили аналитики портала RuBaltic.

Пианист призвал депутатов парламента Латвии отказаться от участия в грядущих выборах. Процедура запланирована на ноябрь 2022 года.

«Многие депутаты провалили свою работу так, что дальше некуда. Посмотрите, кто у нас руководит разными комиссиями Сейма: один — судимый, другой — обвиняемый», — рассказал Паул журналистам местных изданий.

Эксперты RuBaltic считают, что на фоне таких высказываний руководство страны может обвинить композитора в дискредитации Латвии. Критика Паулса обретает международный резонанс, добавили аналитики.

Ранее музыкант выразил сожаление из-за того, что Латвия лишилась российского рынка в области культуры и искусства. Композитор отметил, что страна превратилась в «глухую провинцию».