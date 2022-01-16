Влюбленная Волочкова готова открыть бизнес своему избраннику

Москва, 16 января. Бывшая артистка Большого театра Анастасия Волочкова хочет заняться новым бизнесом со своим возлюбленным Сергеем, с которым познакомилась на программе «Давай поженимся!».

Мужчина работает управляющим банным комплексом в Московской области. Он не владелец бизнеса, а наемный работник. Балерина захотела организовать собственные «Волочковские бани», а во главе этого бизнеса поставить любимого мужчину.

Источник kp.ru заявил, что у Сергея в этом деле большой опыт. Мужчина имеет два высших образования, он работал на Украине в фитнес-индустрии и сам с удовольствием занимался спортом.

То, что Сергей в отличной физической форме, доказывают его снимки с Мальдивских островов. Звезда Большого театра неоднократно публиковала в соцсетях фото мускулистого спутника с заморского курорта.

По словам Волочковой, новый избранник не дает ей скучать. Танцовщице очень весело в его компании, Сергей постоянно ее смешит. Рядом с ним балерина забывает о своих многочисленных неудачах на любовном фронте. Она считает мужчину своим счастливым лотерейным билетом.