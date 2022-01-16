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Facebook заблокировал аккаунт делегации РФ в Вене после постов о гарантиях безопасности

  /   Обновлено: 16 января 2022 20:19
Политика
Facebook заблокировал аккаунт делегации РФ в Вене после постов о гарантиях безопасности
pixabay.com

Вена, 16 января. Аккаунт российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями в Facebook заблокировали после постов о гарантиях безопасности, сказано в сообщении представителей РФ в Twitter.

Вместе с этим Москва сообщила, что делегация от России прибыла в Вену на новый раунд переговоров.

«Работа начинается с восстановления нашего аккаунта в Facebook, заблокированного «на волне» постов по гарантиям безопасности. Facebook App, как насчет свободы слова и плюрализма мнений?» — обратились делегаты.

Модераторы социальной сети Facebook заблокировали официальную страницу российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности. Администрация ресурса объяснила это публикацией «запрещенного контента».

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