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Песков: российских военных нет на Украине

Армия
Песков: российских военных нет на Украине
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нью-Йорк, 16 января. Военнослужащих ВС РФ нет ни в Донбассе, и на Украине в целом, они передвигаются исключительно по территории России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва готова предпринять ответные действия в случае опасности. При этом Россия никому не угрожает военными действиями. Подобное исключено.

«Российских военных на Украине нет. Нет российских военных в Донбассе. Российские войска есть на российской территории», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва не станет обсуждать вопрос о выводе ракет или иных вооружений с территории Калининграда.

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