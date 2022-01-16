Песков: российских военных нет на Украине

Нью-Йорк, 16 января. Военнослужащих ВС РФ нет ни в Донбассе, и на Украине в целом, они передвигаются исключительно по территории России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва готова предпринять ответные действия в случае опасности. При этом Россия никому не угрожает военными действиями. Подобное исключено.

«Российских военных на Украине нет. Нет российских военных в Донбассе. Российские войска есть на российской территории», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва не станет обсуждать вопрос о выводе ракет или иных вооружений с территории Калининграда.