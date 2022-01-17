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Эпидемиолог Онищенко: «Коронавирус не дает многим дожить до болезни Альцгеймера»

Общество
Эпидемиолог Онищенко: «Коронавирус не дает многим дожить до болезни Альцгеймера»
pixabay.com  /  PICNIC-Foto-Soest

Коронавирус может привести к более тяжелым повреждениям мозга у пожилых людей, чем болезнь Альцгеймера. Таким мнением в беседе с ФАН поделился ученый-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

Ранее здание Daily Mail сообщило, что у пожилых пациентов, заразившихся COVID-19, больше признаков повреждения головного мозга, чем у людей, у которых развивается болезнь Альцгеймера.

«Коронавирус, возможно, может усилить какие-то процессы. Предыдущие вариации COVID-19 влияли на сосудистую систему, вязкость крови, ее способность тромбообразования», — сказал ученый-эпидемиолог.

Геннадий Онищенко также напомнил общие сведения заболевания, которому подвержены многие люди пожилого возраста.

«Болезнь Альцгеймера — недуг возраста. Это хроническое заболевание, которое развивается достаточно длительное время. Нарушается умственная деятельность, память, поведение, человек теряет навыки», — пояснил собеседник ФАН.

Эпидемиолог Онищенко: «Коронавирус не дает многим дожить до болезни Альцгеймера»
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение он добавил, что, к сожалению, с приходом в наш мир пандемии коронавируса разительным изменениям подверглась в том числе и статистика по числу страдающих от болезни Альцгеймера.

«Подавляющее число случаев, которые закончились летально, связано с пожилым населением в возрасте 60+. К сожалению, получается, что коронавирус подчищает эту группу населения. Она не успевает дожить до болезни Альцгеймера. Если говорить о прошлом годе и нынешнем, я с уверенностью могу сказать, что ковид сократил число лиц, которые болели или могли заболеть болезнью Альцгеймера», — подытожил доктор медицинских наук.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН рассказал, что назальный спрей для защиты от коронавируса не заменит вакцинацию. По его словам, подобные средства служат лишь дополнительной мерой для людей, сделавших прививку.

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