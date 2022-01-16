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Подземные хранилища газа в Европе опустели наполовину

  /   Обновлено: 16 января 2022 19:55
Экономика
Подземные хранилища газа в Европе опустели наполовину
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 января. Европа впервые после 2011 года столкнулась с рекордным снижением объемов газа в хранилищах, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Хранилища в этот период опустели более чем на 50% впервые за десять лет. К 12 января наполненность ПХГ составила 49,33%, объем газа в ПХГ составлял 53,26 млрд кубометров. В прошлом году в этот же период там было на 17,7 млрд кубометров газа больше.

США в этом отопительном сезоне отправляют в Европу рекордное количество танкеров со сжиженным природным газом. Объем поставок составляет 360–380 млн кубометров ежесуточно. Запасы СПГ в Европе на 25% больше, чем в этот же период прошлого года и на 15% больше, чем были в среднем в течение последних пяти лет.

Авторы издания Bloomberg предположили, что Европа при таком расходе топлива может остаться без газа в хранилищах уже через несколько месяцев.

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газ европа запасы газа в хранилищах ПХГ Европы
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