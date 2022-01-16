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Пользователи украинских соцсетей назвали позором поклон Зеленского перед Алиевым

Общество
Пользователи украинских соцсетей назвали позором поклон Зеленского перед Алиевым
Prt Scr youtube.com  /  Алексей ПЕЧИЙ

Киев, 16 января. Украинцы остались недовольны поведением президента Владимира Зеленского на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во время приветствия глава государства поклонился.

Алиев приехал в Киев 14 января. На входе в Мариинский дворец его ждал Зеленский. Когда глава Азербайджана шел по ковровой дорожке, украинский лидер сделал жест руками, будто хотел обнять коллегу. Затем он прижал левую руку к сердцу и поклонился.

Такой жест привел гостя в замешательство. Он растерялся на несколько секунд, но затем тоже прижал ладонь к груди и кивнул.

Пользователи украинских соцсетей назвали позором поклон Зеленского перед Алиевым
facebook.com / Володимир Зеленський

Пользователи соцсетей пришли к выводу, что Владимир Зеленский выслуживался перед Ильхамом Алиевым. Они раскритиковали его за отсутствие гордости и предположили, что поклон мог стать привычкой политика.

«Пал бы сразу на колени и ручку поцеловал»;

«Независимость по-украински»;

«Никакой гордости. Позор одним словом», — пришли в ярость украинцы.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране могут ввести продуктовые карточки из-за деятельности Владимира Зеленского. Он упрекнул главу государства в стремлении превратить демократию в диктатуру и начать покупать голоса избирателей «за гречку».

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украина зеленский азербайджан алиев
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