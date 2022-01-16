Экс-супруг звезды «Дома-2» Нелли Ермолаевой познакомил сына с новой возлюбленной

Москва, 16 января. Бывший избранник участницы телешоу «Дом-2» Нелли Ермолаевой, бизнесмен Кирилл Андреев сообщил подписчикам в Instagram, что познакомил сына Мирона с новой девушкой Аделиной.

Ермолаева рассталась с Андреевым более двух лет назад. Ради наследника бывшие супруги поддерживают хорошие отношения. Минувшим летом у предпринимателя появилась новая возлюбленная. Судя по всему, Аделина прекрасно ладит с малышом.

«Я уже полгода нахожусь в отношениях с Аделиной, у нас все серьезно и очень весело! Мы создаем настроение друг другу без повода. Но про отношения много не буду. Позже об этом потрещим», — рассказал Андреев в Stories.

Prt Scr instagram.com / @kirilltheone

Он показал ролик, на котором Мирон украшает елку. Рядом с ним находится Аделина. Девушка помогает мальчику повесить елочную игрушку.

До Андреева Ермолаева была замужем за участником «Дома-2» Никитой Кузнецовым. Молодой человек сделал ей предложение прямо на проекте. Они сыграли свадьбу в итальянской Вероне, однако этот брак вскоре распался.

Ранее ведущий телестройки Влад Кадони познакомил свою девушку Марию с друзьями. Это произошло на дне рождения блогера Натальи Варвиной.