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Экс-супруг звезды «Дома-2» Нелли Ермолаевой познакомил сына с новой возлюбленной

Шоу-бизнес
Экс-супруг звезды «Дома-2» Нелли Ермолаевой познакомил сына с новой возлюбленной
instagram.com  /  @kirilltheone

Москва, 16 января. Бывший избранник участницы телешоу «Дом-2» Нелли Ермолаевой, бизнесмен Кирилл Андреев сообщил подписчикам в Instagram, что познакомил сына Мирона с новой девушкой Аделиной.

Ермолаева рассталась с Андреевым более двух лет назад. Ради наследника бывшие супруги поддерживают хорошие отношения. Минувшим летом у предпринимателя появилась новая возлюбленная. Судя по всему, Аделина прекрасно ладит с малышом.

«Я уже полгода нахожусь в отношениях с Аделиной, у нас все серьезно и очень весело! Мы создаем настроение друг другу без повода. Но про отношения много не буду. Позже об этом потрещим», — рассказал Андреев в Stories.

Экс-супруг звезды «Дома-2» Нелли Ермолаевой познакомил сына с новой возлюбленной
Prt Scr instagram.com / @kirilltheone

Он показал ролик, на котором Мирон украшает елку. Рядом с ним находится Аделина. Девушка помогает мальчику повесить елочную игрушку.

До Андреева Ермолаева была замужем за участником «Дома-2» Никитой Кузнецовым. Молодой человек сделал ей предложение прямо на проекте. Они сыграли свадьбу в итальянской Вероне, однако этот брак вскоре распался.

Ранее ведущий телестройки Влад Кадони познакомил свою девушку Марию с друзьями. Это произошло на дне рождения блогера Натальи Варвиной.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-супруг звезды «Дома-2» Нелли Ермолаевой познакомил сына с новой возлюбленной
дети дом-2 ермолаева
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