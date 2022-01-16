Песков признал критичность ситуации в переговорах России и США по безопасности

Москва, 16 января. Россия и США смогут достигнуть взаимопонимания в вопросах безопасности благодаря мудрости президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Однако, по его словам, итоги переговоров между Москвой и Вашингтоном пока нельзя назвать оптимистичными. Россия хотела бы увидеть серьезный подход Запада к ее обеспокоенности по поводу расширения НАТО на восток.

«Я искренне верю, что мудрость двух политических лидеров, я имею в виду мудрость, политическую мудрость президента Путина и политический опыт и политическую мудрость президента Байдена, является хорошей почвой для продолжения попыток прийти к взаимопониманию, но ситуация критическая», — признался Песков в интервью CNN.

Переговоры о безопасности прошли в Женеве, Брюсселе и Вене. США и НАТО ответили отказом на предложения России о гарантиях нерасширения Альянса. По мнению Пескова, военный блок вторгается на Украину.