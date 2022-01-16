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Сиквел «Нулевого контакта» с Хопкинсом станет первым фильмом со съемками в Антарктиде

Общество
Сиквел «Нулевого контакта» с Хопкинсом станет первым фильмом со съемками в Антарктиде
кадр из фильма «На исходе дня»

Лос-Анджелес, 16 января. Сиквел «Нулевого контакта» с Энтони Хопкинсом станет первой кинокартиной, сцены которой снимались в Антарктиде. Об этом рассказал режиссер фильма Рик Дагдейл.

Кинематографист уточнил, что 15 членов съемочной группы провели шесть дней на южном континенте. Команда отсняла несколько сцен, при этом Хопкинса с ней не было, сообщил Дагдейл в интервью ScreenRant.

Во время работы в Антарктиде съемочной группе продолжения «Нулевого контакта» приходилось следовать целому ряду правил. Участники процесса одевались в несколько слоев одежды, постоянно ходили в солнцезащитных очках и прикрепляли грелки для рук к камерам.

Снимать сцены для сиквела ленты с Энтони Хопкинсом будут в 14 странах. В этот список попали, например, Перу и Малайзия.

Ранее ученые из японского Национального института полярных исследований решили использовать тюленей для изучения Антарктиды. Эксперты хотят устанавливать на животных специальные датчики.

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антарктида хопкинс нулевой контакт
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