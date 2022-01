Канье Уэст пригрозил расправой новому бойфренду Ким Кардашьян

Лос-Анджелес, 16 января. Бывший муж Ким Кардашьян, рэпер Канье Уэст выпустил новую песню под названием My Life Was Never Easy. В композиции есть строчки, в которых артист угрожает новому бойфренду экс-супруги Питу Дэвидсону.

В новой песне Уэст вспоминает автомобильную аварию, в которую он попал в 2002 году. Рэпер травмировал челюсть, после чего получил характерный «странный прикус». Артист заявляет, что выжил в ДТП только для одной цели.

«Бог спас меня от той аварии только для того, чтобы я мог надрать задницу Питу Дэвидсону», — говорится в песне.

Сейчас популярного рэпера подозревают в избиении поклонника. В руки полиции попало видео, на котором видно, как мужчина подходит к Уэсту, чтобы взять автограф. Артист отталкивает поклонника, а затем начинает избивать его. Известно, что бывший муж Кардашьян страдает психическими расстройствами.

Экс-супруга Канье Уэста отправилась отдыхать на Багамы вместе с Питом Дэвидсоном. Счастливая пара попала в объективы фотокамер репортеров.