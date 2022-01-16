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Французский защитник Жиго не полетит на первый сбор «Спартака»

Спорт
Французский защитник Жиго не полетит на первый сбор «Спартака»
wikipedia.org  /  Дмитрий Садовников / CC BY-SA 3.0

Москва, 16 января. Центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго не полетит на первый предсезонный сбор красно-белых, который пройдет в Дубае.

Самуэль Жиго пропустит начало первого тренировочного сбора московского «Спартака» в ОАЭ из-за болезни. Соответствующую информацию представили журналисты «РБ-Спорт». Пресс-атташе красно-белых Дмитрий Зеленов сообщил, что 28-летний игрок простудился и присоединится к команде позже. Сбор в ОАЭ пройдет с 17 по 29 января. В нынешнем сезоне Жиго провел 16 матчей РПЛ, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Контракт французского защитника с красно-белыми действует до лета.

Ранее лучший игрок СССР 1972 года Евгений Ловчев резко высказался в адрес руководства «Спартака». Бывший защитник назвал происходящее в клубе безобразием.

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