Специалист Синенко рассказал о маскирующихся под мусор спутниках

Москва, 16 января. Распространение космического мусора позволило разработчикам спутников маскировать их под обломки, чтобы усложнить их обнаружение. Об этом рассказал старший инженер отдела боевых алгоритмов и программ Вадим Синенко.

По его словам, спутники-шпионы, мимикрирующие под космический мусор, довольно сложно выследить. Они могут в течение долгого времени вести скрытое наблюдение.

Однако военные спутники можно опознать по свету, который они отражают от Солнца. Специалист уточнил, что каждый космический объект имеет свою кривую блеска.

«Это такая характеристика, как у человека отпечатки пальцев. Когда космический аппарат на орбите от него идет отражение солнечного света», — пояснил он.

Ранее глава Военно-космической академии Максим Пеньков рассказал, что российские спутники способны одновременно выполнять военные и гражданские задачи.