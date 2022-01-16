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L'Antidiplomatico: Россия выпустит «Цирконы» по Британии, если НАТО решит атаковать Россию

Армия
L'Antidiplomatico: Россия выпустит «Цирконы» по Британии, если НАТО решит атаковать Россию
function.mil.ru  /  Министерство обороны Российской Федерации /Creative Commons Attribution 4.0

Рим, 16 января. США подставят под удар Великобританию, если решат инициировать атаку НАТО на Россию. Об этом сообщает итальянское издание L'Antidiplomatico.

Журналисты отметили, что в настоящее время Россия обладает самыми передовыми образцами вооружения, включая безъядерные ракеты. Этого арсенала хватит, чтобы отразить атаку НАТО, пишет «ПолитРоссия» в своем переводе статьи западного издания.

В последние годы Москва активно работала над разработкой гиперзвукового оружия и достигла большого прогресса в этой области. Особенно сильно итальянские аналитики выделили противокорабельные ракеты «Циркон». Боеприпас настолько быстрый, что его не в состоянии перехватить ни одна современная система противоракетной обороны.

«Россия может нейтрализовать НАТО, запустив ракеты "Циркон" по Великобритании», — пишут обозреватели L'Antidiplomatico.

В случае угрозы атаки Запада, подлодки ВМФ РФ одним залпом смогут вывести из строя все электростанции Британии. Это произведет на страны НАТО такой сильный эффект, что дальше нападать на Москву никто не решится, уверены военные эксперты.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что новейшая гиперзвуковая ракета «Циркон» обеспечит России неоспоримое военное преимущество перед Западом. При этом на вооружение в ВМФ РФ боеприпасы поступят уже в 2022 году.

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россия сша нато
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