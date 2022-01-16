Песков: Россия не планирует обсуждать с кем-либо вывод вооружений с территории Калининграда

Москва, 16 января. Москва исключает обсуждение вопроса о выводе каких-либо вооружений с территории Калининградской области. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью американскому телеканалу CNN официальный представитель Кремля заявил, что Россия не планирует обсуждать с кем-либо указанную тему.

«Россия не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет, каких-либо вооружений из Калининграда, поскольку Калининград является территорией России», — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что предлагаемые в Соединенных Штатах санкции против руководства РФ могут привести к прекращению отношений между двумя государствами.