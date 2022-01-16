Почти 3000 талибов были исключены из движения за неподобающее поведение

Федеральное агентство новостей (ФАН) негативно относится к идеологии и деятельности террористических организаций. Сведения об их целях и действиях приводятся исключительно для информации и не являются пропагандой.

Кабул, 16 января. Руководство «Талибана»1 (запрещен в РФ) исключило из движения около 3000 членов организации. Глава действующей при афганском министерстве обороны специальной комиссии Латифулла Хакими сообщил, что таким образом боевиков наказали за «незаконные действия» и злоупотребление своим положением.

«Они создавали дурную славу «Исламскому эмирату Афганистан» (талибы так называют свое государство — Прим. Ред.). Этих людей уволили после проверки, чтобы в будущем мы могли создать славную армию и полицию», — заявил чиновник.

Хакими пояснил, что подвергшиеся такому наказанию радикалы были замешаны в коррупции, употреблении и распространении наркотиков, вмешательстве в личную жизнь граждан, а некоторые — в связях с местным отделением «Исламского государства» (ИГ1, запрещено в РФ) — «Вилаят Хорасан» (запрещено в РФ).

Taliban Dismiss Nearly 3,000 Members For Abusive Practices: Official https://t.co/8v5JjlE0qg pic.twitter.com/StdZzrvegR — NDTV News feed (@ndtvfeed) January 15, 2022

Увольнения талибов с занимаемых ими должностей и исключение их из состава радикального движения прошли во всех 14 провинциях страны. В общей сложности своего положения лишились 2840 человек. Руководитель созданной для этого комиссии по чистке отметил, что такой процесс «отсеивания» будет продолжаться и далее. Контролирующий орган в основном работает с прямыми обращениями людей, видеороликами в социальных сетях и письменными обращениями граждан, сообщающих о проступках радикалов.

Путь к признанию

Данные действия властей Афганистана можно расценивать как очередной шаг к попытке легитимизации «Талибана» и международному признанию нового правительства. Правозащитники неоднократно обвиняли талибов в нарушениях прав человека, внесудебных казнях бывших сотрудников сил безопасности, противоречащих приказу верховного лидера движения Хайбатуллы Ахундзады об амнистии и других преступлениях.

Еще в период борьбы за власть талибские лидеры заявляли о том, что идеология их движения сильно изменилась за последние 20 лет. Они пообещали уважать границы других государств и идти путем международного сотрудничества, а внутри своей страны — обеспечивать соблюдение прав граждан.

شماری از زنان در کابل علیه حجاب اجباری و تامین حقوق زنان، راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. گروه طالبان مانع حرکت اعتراضی آنان شدند.

ویدیو: خبرنگار رسانه‌ی رخشانه. pic.twitter.com/HtmaNzHhDy — Rukhshana Media (@RukhshanaMedia) January 11, 2022

Тем не менее после взятия Кабула и формирования нового кабмина в государстве складывалась иная ситуация: вопреки ранним заверениям правительство не является инклюзивным, а полностью состоит из талибов, возможности женщин существенно ограничены, ряд общественных организаций и ведомств закрыты.

Внутренними чистками в «Талибане» его руководители, вероятно, хотят продемонстрировать свою непричастность к существующим нарушениям и преступлениям, приписываемым новой власти. Однако даже в сообщениях об исключении боевиков из правящего в стране движения не указывается ничего о том, подверглись ли они реальным наказаниям за совершенные уголовные правонарушения.

1 Организация запрещена на территории РФ.