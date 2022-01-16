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Хабенский вернул в МХТ забытую традицию Табакова

Общество
Хабенский вернул в МХТ забытую традицию Табакова
Кадр из фильма «За час до рассвета»

Москва, 16 января. Новый художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский вернул новогодние капустники. Эта традиция появилась в театре благодаря Олегу Табакову.

Капустник провели на Малой сцене в ночь на 14 января. На празднике присутствовали актеры и члены их семьей. Среди них была Паулина Андреева с супругом Федором Бондарчуком, Оксана Фандера, Филипп Янковский и другие звезды театра.

Участники банкета поздравляли друг друга и дарили подарки. Но главным презентом для собравшихся были художественные номера, которые готовили несколько месяцев. Артисты шутили о возвращении в труппу Игоря Золотовицкого, Дарьи Мороз, Андрея Бурковского.

Идеями для шуток стали «внутренние темы» — пустые залы на некоторых спектаклях, поставленных при бывшем худруке Сергее Женоваче. Также актеры пародировали нового главу театра Хабенского, пишет kp.ru.

Ранее Хабенский рассказал о своей супруге Ольге Литвиновой. Он назвал избранницу другом и соратницей, которая помогла ему пережить смерть первой жены Анастасии Смирновой.

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театр хабенский табаков
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