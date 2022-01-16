Донбасс сегодня: Киев готовит провокации под Дебальцево, элита ВСУ гибнет от передозировок

Донбасс, 16 января. Командование ООС готовит провокации в районе Дебальцево. ВСУ списывают небоевые потери на врага, украинские СМИ прикрывают их. Десантник ВСУ умер от передозировки. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки ситуация на линии боевого соприкосновения несколько стабилизировалась, обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины не зафиксировано ни в Донецкой, ни в Луганской народных республиках. Тем не менее киевские силовики продолжают нарушать базовые мирные договоренности. К примеру, Луганск сообщает о нахождении украинских военнослужащих на участке разведения сил и средств в районе Золотого. Эта же информация подтверждается и данными из отчета ОБСЕ.

Командование ООС готовит провокации в районе Дебальцево

Несмотря на отсутствие обстрелов со стороны армии Киева, ее командование не оставляет планов по эскалации конфликта. В район маленького города Светлодарска, что вблизи Дебальцево, на подконтрольной ВСУ части Донецкой области, командование силовой операцией перебросило группу снайперов для проведения провокаций. Об этом сообщают в управлении Народной милиции ЛНР.

Шесть снайперов доставлены в зону ответственности 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По информации луганчан, их подготовкой занимались литовские инструкторы. Также, как полагают защитники ЛНР, в задачи снайперов входят систематические провокационные обстрелы с целью вызова ответного огня для последующей фиксации украинскими журналистами «актов агрессии сепаратистов».

Федеральное агентство новостей /

Украинское командование списывает небоевые потери на врага

ВСУ продолжают списывать небоевые потери на несуществующие обстрелы «сепаратистов», сообщают в управлении Народной милиции ДНР. В оборонном ведомстве республики рассказали о самоубийстве военнослужащего 23-го батальона 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Солдат покончил с собой два дня назад в районе позиций батальона вблизи Новогродовки.

Командир бригады приказал комбату подготовить доклад в штаб оперативно-тактической группировки «Восток» о гибели военнослужащего в результате якобы обстрела со стороны противника. Для обеспечения информационного прикрытия этой лжи в район инцидента пригласили съемочные группы украинских СМИ, которым поставлена задача создать шум по поводу «несоблюдающих перемирие террористов» и представить солдата героем войны против России.

Украинский солдат умер от передозировки

Еще один «герой» для украинских СМИ появился в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, свидетельствуют данные луганской разведки. Военнослужащий подразделения умер три дня назад от передозировки запрещенными веществами. Установлено, что до зачисления в элитное десантное соединение он состоял на учете у нарколога.

В связи с инцидентом в бригаде проведено тестирование части личного состава. Выявлено более 20 наркозависимых. Они отправлены в пункт постоянной дислокации для прохождения процедуры увольнения из Вооруженных сил Украины. Исходя из понимания, как проходят наборы контрактников в армию страны, можно смело предположить, что уволенные десантники в скором времени найдут место, к примеру, в механизированном или мотопехотном соединении ВСУ.

Командиры ВСУ избивают подчиненных

Один из ротных командиров 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ избил подчиненного военнослужащего, который отказался осуществить поход в соседний населенный пункт и закупить очередную порцию алкоголя. Об этом сообщают в луганском управлении Народной милиции. Инцидент произошел в ротном командно-наблюдательном пункте, который находится в районе села Крымское.

Командир роты находился в состоянии алкогольного опьянения и попытался направить подчиненного за добавкой, на что получил категорический отказ. После нанесенного удара военнослужащего направили в тяжелом состоянии в больницу, где медики диагностировали у него разрыв селезенки.