Дипломат Ульянов заметил ошибку в твите Блинкена о «российских войсках» вблизи Украины

Москва, 16 января. Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил ошибку в своем сообщении в Twitter, говоря о размещении военной инфраструктуры России вблизи границы с Украиной.

На «опечатку» политика указал российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он прокомментировал сообщение Блинкена о беседе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем про «наращивание Россией военного присутствия на территории Украины».

«Наращивание военного присутствия России НА территории Украины и вблизи ее границ? Разве это не опечатка?» — подчеркнул дипломат.

Ранее Боррель и Блинкен в ходе телефонных переговоров договорились продолжать совместную работу ЕС и США по событиям, связанным с Россией и Украиной. Кроме того, они подтвердили готовность выступать «единым фронтом» против Москвы.