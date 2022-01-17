Депутат Вассерман раскрыл главный секрет своей блестящей памяти

Разнообразие изучаемых тем служит верным залогом закрепления в памяти большого объема информации. Об этом в беседе с ФАН рассказал депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

Согласно выводам ирландских ученых, процесс забывания представляет собой не ошибку в работе мозга, а часть процесса обучения человека.

«Вероятно, да. Известны случаи, когда человек просто не мог ничего забыть. Был, например, такой [Соломон] Шерешевский — человечек ничего никогда не забывавший. Его исследовал замечательный психолог Александр Лурия. Шерешевскому, как ни странно, было очень трудно жить. Грубо говоря, воспоминания в значительной степени забивали текущую умственную деятельность. В итоге Лурия помог ему научиться что-то забывать», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман также отметил, что качество памяти человека характеризуется вовсе не большим количеством хранящейся в голове информации.

«Известно, что мозг, так или иначе, фиксирует все, что в него попадает. Проблема не в том, чтобы что-либо запомнить, а в том, чтобы вспомнить именно то, что нужно для решения какой-то конкретной задачи. В таких случаях произвольно всплывающие воспоминания могут отвлекать», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он поделился секретом своей, вне всяких сомнений, блестящей памяти.

«Она у меня действительно очень хорошая, но это потому, что я очень многим интересуюсь, соответственно, многое я часто вспоминаю. Практически все вспоминается по мере надобности: либо по необходимости, либо по возникшей ассоциации», — сказал депутат Госдумы.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский в беседе с ФАН рассказал об опасности COVID-19 для памяти. По его словам, ученые уже в курсе негативного влияния коронавируса на когнитивные способности человека.