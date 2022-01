Битломаны всего мира отмечают день самой популярной группы в истории

Джон Леннон и Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон — легендарные имена, иконы поп- и рок-музыки. Группа The Beatles была образована в Британии в 1960 году, однако совместный путь к славе молодые музыканты начали еще раньше, выступая на сцене известного ливерпульского клуба The Cavern.

В наше время клуб является местом паломничества фанатов группы со всего мира. Здесь поют каверы на легендарные хиты и проводятся фестивали.

Коллектив просуществовал всего десять лет, но за это время успел внести неоценимый вклад в музыкальную культуру. Именно The Beatles ввели в моду концептуальные альбомы, в их официальной дискографии 13 студийных дисков и 211 песен.

16 января — знаковая дата для истории группы. Именно в этот день, но уже в 1964 году, журнал Cashbox присвоил песне I Want To Hold Your Hand первое место в американском хит-параде. Этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за десять дней.

По сей день The Beatles — рекордсмены по количеству музыкальных продаж, коллектив не покидает список величайших исполнителей всех времен. И с этим не поспоришь: их слушают, их обожают, им подражают. Невероятную популярность «жуки» имели и в СССР. Практически вся советская волна так называемого русского рока боготворила ливерпульскую четверку. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, но, пожалуй, самыми верными приверженцами музыки британцев всегда была «Машина времени» во главе с Андреем Макаревичем.

Каждый год 16 января в честь знаменитой группы проводятся различные памятные мероприятия и кавер-концерты песен британской четверки. А меломаны всего мира вновь включают полюбившиеся песни, чтобы в очередной раз насладиться творчеством «битлов».