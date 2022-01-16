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Алеся Кафельникова показала фитнес на Бали

Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова показала фитнес на Бали
instagram.com  /  @kafelnikova_a

Москва, 16 января. Модель Алеся Кафельникова отдыхает вместе с семьей на Бали. Знаменитость не забывает заниматься своей фигурой и много времени проводит на фитнесе.

Кафельникова на своей странице в Instagram опубликовала Stories. Она показала, как занимается спортом под французскую музыку. Модель занимается не только йогой и пилатесом, она также посещает групповые и силовые тренировки.

Алеся Кафельникова показала фитнес на Бали
Prt Scr instagram.com / @kafelnikova_a

В июле 2021 года Кафельникова впервые стала мамой. Дочь титулованного теннисиста Евгения Кафельникова родила дочь Киару от российского бизнесмена Георгия Петришина. Модель не собирается бросать работу даже после рождения ребенка.

Кафельникова ранее призналась, что столкнулась с трудностями после родов. Она переживает за состояние своего тела и жалуется на растяжки.

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фитнес модель кафельникова
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