Иракское ополчение проводит антитеррористическую операцию в районе Багдада

Багдад, 16 января. Иракское ополчение «Хашд Шааби» (ХШ) заявило о начале операции по выявлению «спящий ячеек» группировки «Исламское государство» (ИГ1, запрещено в РФ) в пригородах столицы республики.

В рамках поисковых мероприятий бойцы организации уже обследовали территорию района Тармия, где ранее отмечалась высокая активность радикальных исламистов. Из этого пригорода, как сообщается, боевики совершали вылазки в другие части Багдада для проведения террористических актов.

PMF launches a new military campaign in Baghdadhttps://t.co/KP0Y47COA7 — SHAFAQ News (@Shafaqnews) January 16, 2022

Каких-либо дополнительных деталей ополчение не раскрыло, заявив лишь, что развернутые к северу от столицы отряды будут сосредоточены на зачистке сельских районов вокруг города. В целом эти действия продолжают более широкомасштабную кампанию по ликвидации бандформирований, рассеянных по всей территории страны после разгрома основных сил ИГ в 2017 году.

В частности, неделей ранее в «Хашд Шааби» сообщили о проведении аналогичной операции в провинции Найнава, где также активно действуют террористы. В прошлом году в данном регионе было совершено несколько диверсий на опорах линий электропередач, что привело к масштабным отключениям энергии в нескольких частях страны. Розыск и уничтожение боевиков проходили при поддержке армии, которая также выделила саперные группы для поиска и обезвреживания мин и самодельных взрывных устройств, заложенных боевиками.

Примечательно, что перед началом этих мероприятий ряд выявленных укрытий членов «Исламского государства»1 юго-западнее Найнавы подвергся массированным бомбардировкам. В декабре 2021-го операция по ликвидации ячеек ИГ прошла и в горном районе Хамрин провинции Дияла.

Security member shot dead in al-Dora, Baghdadhttps://t.co/B61bodmdX9 — SHAFAQ News (@Shafaqnews) January 16, 2022

Заявление о начале зачистки столичных пригородов прозвучало на фоне известий об убийстве одного из членов «Бригады Аль-Джумхурия», обеспечивающей безопасность в районе Дора к югу от Багдада. Боец, находившийся на дежурстве, был застрелен неустановленными лицами, затем преступники забрали его оружие и скрылись. После этого инцидента службы безопасности начали активный поиск виновных.

Также несколько дней назад атаке подверглись курдские вооруженные силы «Пешмерга». По словам одного из командиров формирования, бойцы успели своевременно отреагировать и отразить нападение, благодаря чему не понесли потерь. Столкновение произошло к северо-востоку от Мосула, где сходятся зоны ответственности подразделений армии, ополчения и курдских сил.

Из-за противоречий Багдада и Эрбиля по разграничению одного из районов, там остается брешь в обороне, которой и пользуются террористы. В этой атаке также обвинили «Исламское государство», поскольку ранее подобные случаи уже происходили. В ответ на участившиеся нападения ВС Ирака совместно с «Пешмерга» провели ряд антитеррористических операций в «спорных» районах.

1 Организация запрещена на территории РФ.