Сенатор Ковитиди выдвинула версию, почему США в ходе переговоров отвергли мирные предложения России

Российский политик, сенатор Ольга Ковитиди в авторской колонке для ФАН подвергла критике политику США по отношению к своему народу и к американским союзникам в Европе. Ранее стало известно, что ряд стран-членов НАТО остались недовольны предложениями, которые американские дипломаты выдвинули на переговорах с Россией. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Своими размышлениями по поводу политики Вашингтона сенатор Ковитиди поделилась в статье. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

В США заигрались. Колонка Ольги Ковитиди

В погоне за доминированием в Европе администрация президента США Джо Байдена, похоже, грубо ошиблась, забыв о судьбе Америки и о предвыборных обещаниях демократов. Судя по данным, приходящим с фондовых рынков, после рождественских каникул США оказались на пороге экономического кризиса, сравнимого с 2008 годом.

В условиях стремительного роста инфляции, побившей в США 30-летний рекорд, живущие в долг по кредитным обязательствам американцы ощутили реальные проблемы. Эти проблемы вызваны в том числе ростом безработицы в США. Ситуация усугубилась с появлением нового штамма коронавируса «Омикрон», по заражению которым США побили все мыслимые рекорды. Аналитики фиксируют также серьезные репутационные риски для демократов, связанные с провалом нашумевшей программы BBB (Build Back Better Framework — план Байдена по восстановлению среднего класса в США).

Контролируя Белый дом, имея большинство в Палате представителей, а также половину голосов в Сенате, демократы не смогли провести важнейший для них так называемый инфраструктурный билль. Этот закон на самом деле лишь на треть посвящен развитию инфраструктуры, а именно дорог и мостов. На две трети билль посвящен инвестициям в курируемую демократами так называемую «зеленую энергетику».

Global Look Press / Melina Mara - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Провальная, по мнению многих экспертов, внешняя и внутренней политика администрации Байдена, невыполненные предвыборные обещания, неспособность справиться с пандемией, растущая инфляция, не прошедший в Конгрессе важный для демократов закон — все это явно не добавляет уверенности позициям правящей верхушки США. При этом, по мнению аналитиков, 2022 год обещает стать годом жесткого противостояния республиканцев и демократов, которое, возможно, определит исход предстоящих выборов президента США.

Похоже, все эти риски и заставили администрацию Джо Байдена «перевести стрелки» на Россию. Действия Вашингтона дают основания полагать, что эскалация военного напряжения у границ РФ является очередной дымовой завесой, скрывающей несостоятельность американских демократов в преддверии наступающего сезона политических выборов. Нагнетая напряженность в Европе, финансируя милитаризацию Украины, администрация Байдена преследует ряд понятных нам целей, одна из которых — отвлечение внимания рядовых американцев от предстоящих в США выборов. При этом для многих становится все более очевидно, что действия Вашингтона несут реальные риски для мировой архитектуры безопасности.

По сложившейся в США избирательной стратегии в преддверии выборов правящей партии как правило нужна война. Пусть небольшая, но война, во время которой на второй план уходят насущные проблемы рядовых американцев, и внимание граждан переключается на якобы благую цель: «спасение мира» американским солдатом.

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Нагнетая антироссийскую истерию и втягивая Европу в войну, в администрации Байдена неосмотрительно надеются, что американцы забудут о невыполненных обещаниях демократов. Забудут об обещании победить COVID-19, о галопирующей инфляции, о позорном бегстве из Афганистана и миллионах мигрантов, проникающих на территорию США через границу с Мексикой. К результатам работы кабинета Джо Байдена можно также причислить снижение рейтинга демократов, два провалившихся импичмента предыдущего президента Дональда Трампа и глубокое разочарование многих граждан США в американской модели демократии. Несовершенство этой модели смог ощутить даже миллиардер Трамп, которого фактически исключили из информационного пространства США. Первая поправка, гарантирующая каждому гражданину США свободу слова, перестала распространяться на лидера американских республиканцев Дональда Трампа, которому просто «выключили звук», отключив Twitter, Facebook, YouTube, Reddit и Instagram.

Очевидно, в таких непростых реалиях США было необходимо срочно снизить градус напряжения у себя на материке, переместив его в Европу. Потому, на мой взгляд, США априори не могли заинтересоваться миролюбивыми предложениями России, нацеленными на сокращение военного противостояния и деэскалацию ситуации в Европе. Проблема в том, что американский истеблишмент просто не заинтересован в укреплении стабильности в Европе, идущей вразрез с сегодняшней вашингтонской повесткой.