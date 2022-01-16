Песков: Россия разместила войска рядом с Украиной на фоне напряженной ситуации в регионе

Москва, 16 января. Россия считает необходимым держать свои войска рядом с Украиной на фоне напряженной ситуации в регионе, которую спровоцировал Североатлантический альянс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью изданию CNN официальный представитель Кремля рассказал, что Россия реагирует на усиление военной активности НАТО и предпринимает меры по обеспечению своей безопасности. По этой причине российские военные находятся у границ Украины.

«Российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей, и мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО к границам», — пояснил Песков.

Он добавил, что Россия не собирается совершать какие-либо агрессивные действия в отношении кого-либо, в том числе Украины. В то же время Москва будет вынуждена принять контрмеры в случае дальнейшего расширения НАТО на восток, заявил пресс-секретарь президента РФ.

Москва не раз опровергала сообщения о «вторжении РФ» на Украину. Недавно в посольстве РФ в США назвали подобные бездоказательные заявления информационным давлением.