Песков указал на способность России быть неуязвимой к западным санкциям

Москва, 16 января. Россия является самодостаточной страной и способна защитить себя от последствий западных санкций.

Такое заявление в ходе интервью телеканалу CNN сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В ответ на ограничительные меры США российская сторона развивает внутреннее производство и экономику, добавил он.

«Мы довольно большая страна и очень-очень самодостаточная, чтобы быть уязвимой против этих санкций, вы должны понять», — сказал представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь главы государства не исключил, что предлагаемые Вашингтоном санкции против российского руководства могут привести к прекращению двусторонних отношений. Таким образом Песков прокомментировал законопроект американского сенатора Марка Рубио о персональных ограничительных мерах в отношении президента России Владимира Путина.