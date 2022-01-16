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Песков указал на способность России быть неуязвимой к западным санкциям

Политика
Песков указал на способность России быть неуязвимой к западным санкциям
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 16 января. Россия является самодостаточной страной и способна защитить себя от последствий западных санкций.

Такое заявление в ходе интервью телеканалу CNN сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В ответ на ограничительные меры США российская сторона развивает внутреннее производство и экономику, добавил он.

«Мы довольно большая страна и очень-очень самодостаточная, чтобы быть уязвимой против этих санкций, вы должны понять», — сказал представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь главы государства не исключил, что предлагаемые Вашингтоном санкции против российского руководства могут привести к прекращению двусторонних отношений. Таким образом Песков прокомментировал законопроект американского сенатора Марка Рубио о персональных ограничительных мерах в отношении президента России Владимира Путина.

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