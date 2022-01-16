Психолог Розенберг объяснила, почему Пугачева счастлива с Галкиным

Москва, 16 января. Эмоциональная зрелость супругов влияет на длительность их брака. Отношения юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой доказывают, что это равное партнерство, считает психолог Любовь Розенберг.

По мнению специалиста, в женщине изначально сильна материнская позиция. А мужчина, который не получил достаточно любви от матери, подсознательно ищет ее в своей избраннице. Так было у Пугачевой в браке с Филиппом Киркоровым. Однако в случае с Галкиным ситуация иная, уверена Розенберг.

«Максим напротив смог увидеть и разбудить в Алле маленькую девочку, уставшую от поисков и этой роли мамки всея Руси. Видимо, у Галкина как раз эмоциональный возраст и ролевая позиция отца очень сильна», — поделилась она с изданием «СтарХит».

Юморист дал супруге то, чего не могли дать другие мужчины. Рядом с ним она счастлива, спокойно воспитывает детей и не боится остаться одна, подытожила психолог.

Ранее в Сети появилась запись выступления Пугачевой в караоке. Примадонна исполнила песню «Любовь, похожая на сон», удивив поклонников своим мощным голосом.