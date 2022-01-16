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Модель Валентину Иванову назвали новой девушкой Тимати

Шоу-бизнес
Модель Валентину Иванову назвали новой девушкой Тимати
instagram.com  /  @timatiofficial

Москва, 16 января. Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) предположительно закрутил роман с новой девушкой. Возможной возлюбленной основателя лейбла Black Star назвали модель и блогера Валентину Иванову.

Вычислить предполагаемую избранницу музыканта помогли публикации в соцсетях. Судя по локациям, Иванова находится в Колумбии, где Тимати отдыхает вместе с детьми и матерью. Рэпер и модель выкладывают в Instagram видео с похожими пляжными пейзажами.

На роман Юнусова и Ивановой указывает еще один любопытный факт — основатель лейбла Black Star ставит лайки пикантным снимкам своей предполагаемой девушки. То же самое делает и мать рэпера Симона Юнусова.

Модель Валентину Иванову назвали новой девушкой Тимати
Prt Scr instagram.com / @halfbloodval

По данным Telegram-канала «Светские хроники», это не первое совместное путешествие Тимати и Ивановой. Модель и рэпер предположительно вместе ездили в Дубай. Блогер публиковала сделанные там снимки с мужчиной, правда, на этих кадрах не видно его лица.

Юнусов предпочитает не афишировать отношения с девушками. Публике достоверно известно о его романах с Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой, от которых у музыканта есть дети. Кроме того, Тимати принимал участие в шоу «Холостяк», выбрав в финале участницу Екатерину Сафарову, однако их отношения, видимо, не сложились после проекта.

Ранее мать рэпера поделилась мнением о воспитании внука, рожденного Решетовой. Юнусова считает, что с маленьким Ратмиром, имеющим хорошие данные, нужно заниматься по-другому.

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Все новости / Шоу-бизнес / Модель Валентину Иванову назвали новой девушкой Тимати
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