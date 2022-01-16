Политолог Сатановский допустил смерть Назарбаева из-за проблем в Казахстане

Москва, 16 января. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, скорее всего, «ушел в мир иной», заявил известный российский политолог Евгений Сатановский.

По словам эксперта, бывшая советская республика уже перестала быть тем островом безопасности и стабильности, в качестве которого выступала раньше.

«Очень похоже, что он (Назарбаев. — Прим. ФАН) таки ушел в мир иной, и все, что мы наблюдаем в этой постсоветской республике, есть проблема наследования власти с неизбежной борьбой за нее противостоящих друг другу элит», — написал политолог в Telegram-канале.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский ранее заявил, что Назарбаев, скорее всего, мертв. По его словам, бывшего главу государства уже похоронили.