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Политолог Сатановский допустил смерть Назарбаева из-за проблем в Казахстане

Политика
Политолог Сатановский допустил смерть Назарбаева из-за проблем в Казахстане
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 16 января. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, скорее всего, «ушел в мир иной», заявил известный российский политолог Евгений Сатановский.

По словам эксперта, бывшая советская республика уже перестала быть тем островом безопасности и стабильности, в качестве которого выступала раньше.

«Очень похоже, что он (Назарбаев. — Прим. ФАН) таки ушел в мир иной, и все, что мы наблюдаем в этой постсоветской республике, есть проблема наследования власти с неизбежной борьбой за нее противостоящих друг другу элит», — написал политолог в Telegram-канале.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский ранее заявил, что Назарбаев, скорее всего, мертв. По его словам, бывшего главу государства уже похоронили.

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Казахстан назарбаев сатановский
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