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Песков допустил разрыв отношений России и США из-за санкций против Путина

Политика
Песков допустил разрыв отношений России и США из-за санкций против Путина
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 16 января. Предлагаемые в Соединенных Штатах санкции против руководства России могут привести к прекращению отношений между государствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в интервью CNN.

Сенатор от Республиканской партии США Марк Рубио ранее представил новый законопроект о персональных ограничительных мерах в отношении президента России Владимира Путина.

Помимо российского лидера под американские санкции также могут попасть премьер-министр страны Михаил Мишустин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Ограничения предлагается ввести в случае «вторжения» России на территорию украинского государства.

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путин сша песков
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