Песков допустил разрыв отношений России и США из-за санкций против Путина

Москва, 16 января. Предлагаемые в Соединенных Штатах санкции против руководства России могут привести к прекращению отношений между государствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в интервью CNN.

Сенатор от Республиканской партии США Марк Рубио ранее представил новый законопроект о персональных ограничительных мерах в отношении президента России Владимира Путина.

Помимо российского лидера под американские санкции также могут попасть премьер-министр страны Михаил Мишустин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Ограничения предлагается ввести в случае «вторжения» России на территорию украинского государства.