Казахстанский политик Перуашев ответил на вопрос о возможной смерти Назарбаева

Нур-Султан, 16 января. Депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Азат Перуашев прокомментировал слухи о смерти бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Политик уверен, что ситуация в республике стабилизируется. Он призвал людей не беспокоиться об обстановке в Казахстане.

«У меня нет информации на этот счет», — сказал депутат, отвечая на вопрос о возможной смерти Назарбаева.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 15 января предположил, что экс-президент Казахстана уже умер и похоронен. Об этом, по его словам, свидетельствует молчание политика и то, что его никто не видит на публике.

Протесты начались в Казахстане в первые дни января. Беспорядки быстро охватили несколько регионов. На фоне этого появлялись сообщения, что Нурсултан Назарбаев якобы покинул страну, но эти данные не подтвердились.