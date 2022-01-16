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Казахстанский политик Перуашев ответил на вопрос о возможной смерти Назарбаева

Политика
Казахстанский политик Перуашев ответил на вопрос о возможной смерти Назарбаева
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Нур-Султан, 16 января. Депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Азат Перуашев прокомментировал слухи о смерти бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Политик уверен, что ситуация в республике стабилизируется. Он призвал людей не беспокоиться об обстановке в Казахстане.

«У меня нет информации на этот счет», — сказал депутат, отвечая на вопрос о возможной смерти Назарбаева.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 15 января предположил, что экс-президент Казахстана уже умер и похоронен. Об этом, по его словам, свидетельствует молчание политика и то, что его никто не видит на публике.

Протесты начались в Казахстане в первые дни января. Беспорядки быстро охватили несколько регионов. На фоне этого появлялись сообщения, что Нурсултан Назарбаев якобы покинул страну, но эти данные не подтвердились.

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Казахстан назарбаев смерть
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