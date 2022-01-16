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Вратарь «Зенита» Кержаков не планирует завершать спортивную карьеру

Спорт
Вратарь «Зенита» Кержаков не планирует завершать спортивную карьеру
fc-zenit.ru  /  Официальный сайт ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 16 января. Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что пока не собирается уходить из футбола.

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков дал большое интервью телеканалу «Матч ТВ», в котором заявил, что не устал от футбола. Голкипер сине-бело-голубых подчеркнул, что намерен продолжать спортивную карьеру.

«Физически чувствую себя прекрасно. Плюс, наверное, не наиграл то количество матчей, которое к 34 годам вызывало бы моральную усталость. Все же выступать на высоком уровне стал достаточно поздно, особенно если сравнивать со Славой Малафеевым или Игорем Акинфеевым. Так что сил еще вагон», — отметил вратарь.

В нынешнем сезоне 34-летний Кержаков провел 11 матчей чемпионата России по футболу, в которых пропустил 11 мячей. «Зенит» ушел на зимний перерыв в РПЛ, занимая первое место. Подопечные Сергея Семака набрали 38 очков и на два балла опережают занимающее второе место «Динамо».

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Зенит кержаков карьера рпл завершение
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