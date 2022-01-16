Народная милиция ЛНР: военнослужащий ВСУ подорвался на собственной мине в Донбассе

Луганск, 16 января. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения в результате подрыва на мине в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, инцидент произошел в районе населенного пункта Троицкое, который находится под контролем Киева.

«Во время дооборудования позиций в районе населенного Троицкое произошел подрыв на мине военнослужащего из состава прикомандированной группы 143-го центра разминирования», — указал Филипоненко.

Он подчеркнул, что в итоге пострадавший военный был госпитализирован с минно-взрывной травмой. При этом представитель НМ ЛНР добавил, что взрыв произошел по вине начальника инженерной службы, который предоставил неточную информацию о местах установки мин.

Ранее в военном ведомстве республики сообщали, что украинские военные перебросили бронетехнику к прифронтовой зоне в Донбассе. Бронетранспортеры были замечены в окрестностях города Счастье.