Эксперт Сошников прогнозирует стоимость биткоина выше 42 тысяч долларов

Москва, 16 января. Стоимость биткоина на этой неделе достигла 44,5 тысячи долларов на фоне разгона потребительской инфляции в США, пишет РБК.

Директор сервиса по обмену криптовалют Alfacash Никита Сошников считает, что на следующей неделе стоимость биткоина будет держаться на уровне выше 42 тысяч долларов. При этом эксперт уверен, что из-за нехватки фундаментальных показателей стоимость биткоина не превысит 46 тысяч долларов.

«Наиболее вероятный сценарий — продолжение колебания биткоина в диапазоне 42-46 тысяч долларов», — считает Сошников.

После повышения ключевой ставки в США крипторынок может накрыть волна волатильности. Курс биткоина может резко упасть, однако он быстро начнет снова расти. Эксперт отметил, что для инвесторов биткоин — это один из инструментов хеджирования инфляционных рисков.

Главный исполнительный директор Cryptorg Андрей Подолян считает, что уровень сопротивления биткоина находится на отметке 45,7-46 тысяч долларов. В ближайшую неделю биткоин этот уровень пробить не сможет.

Директор компании MicroStrategy Майкл Сэйлор потратил на покупку биткоинов более 90 миллионов долларов. Многие аналитики считают такие вложения рискованными из-за угрозы возникновения «медвежьего» тренда.