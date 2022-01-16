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Песков констатировал вторжение НАТО на Украину

Политика
Песков констатировал вторжение НАТО на Украину
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 16 января. Соединенные Штаты во время объединения ФРГ и ГДР в 1990 году обещали, что не будут распространять силы НАТО на восток. Однако эти гарантии не были оформлены юридически, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России дал интервью телеканалу CNN. Он заявил, что сегодня Североатлантический альянс является орудием конфронтации, а не стабильности.

Россия, по словам Дмитрия Пескова, наблюдает постепенное вторжение НАТО на Украину. Он констатировал, что Москва не может больше с этим мириться.

Ранее американский дипломат Ричард Берт заявил, что идея расширения НАТО на восток под предлогом демократии ошибочна. Он уверен: Россия имеет право требовать от Альянса гарантии безопасности.

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Все новости / Политика / Песков констатировал вторжение НАТО на Украину
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