Диетолог Синтия Сасс составила «азбуку пользы» картофеля

Вашингтон, 16 января. Уникальные свойства картофеля описала диетолог Синтия Сасс. Эксперт составила «азбуку пользы» незаслуженно раскритикованного продукта.

В картофеле много питательных веществ и совсем нет жира. В одном запеченном клубне содержится около 30% суточной нормы витамина С и треть нормы калия. Также в картофеле есть витамин В и К, железо, медь, магний, этот корнеплод богат антиоксидантами.

Резистентный крахмал в составе картофеля повышает способность организма сжигать жир. Более устойчивый крахмал формируется в охлажденном блюде. Корнеплоды подходят для употребления людям с сахарным диабетом, этот овощ не оказывает отрицательного влияния на уровень глюкозы, отметила Сасс в материале для Health.

Чтобы получить от картофеля максимальную пользу, его рекомендуется варить в кожуре, а еще лучше готовить в микроволновке или на гриле.

Всего одна картофелина в день поможет снизить риск инсульта на 40%, сообщил пользователь китайской соцсети WeChat. В картофеле содержатся полифенолы, снижающие риск развития рака молочной железы, а свежевыжатый сок способен уменьшить повышенное кровяное давление. Китайская медицина приписывает этому блюду еще и тонизирующие свойства.