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Новые законодательные нормы изменят жизнь владельцев недвижимости

Экономика
Новые законодательные нормы изменят жизнь владельцев недвижимости
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Москва, 16 января. Вступившие в силу нововведения предполагают различные платежи и штрафы для собственников жилья. В РБК рассказали, за какие нарушения владельцев недвижимости привлекут к ответственности.

Закон обязал собственников выполнять ряд требований, за игнорирование которых предусмотрен штраф.

Владельцы недвижимости обязаны использовать жилое помещение по назначению, обеспечивая его сохранность. Бесхозяйственное обращение недопустимо. Собственник должен соблюдать права и законные интересы соседей, своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. За невыполнение норм закона предусмотрен штраф в размере от 2 до 500 тысяч рублей.

Самовольное переустройство и перепланировка жилого помещения грозит штрафом от 2 до 2,5 тыс. рублей. Нарушение норм о тишине — от 1 до 2 тысяч рублей.

Эксперты рынка жилья посоветовали собственникам регистрировать квартиросъемщиков. Отсутствие временной регистрации у квартиросъемщика по ст. 19.15.2 КоАП РФ грозит собственнику штрафом в 7 тыс. рублей для столиц и штрафом в 5 тыс. рублей во всех других субъектах страны.

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