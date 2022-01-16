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Таможенники Саудовской Аравии перехватили крупную партию наркотиков в порту Джидды

Весь мир
Таможенники Саудовской Аравии перехватили крупную партию наркотиков в порту Джидды
wikipedia.org  /  Gregor Rom / CC BY-SA 4.0

Эр-Рияд, 16 января. Сотрудники таможенной службы Саудовской Аравии пресекли попытку контрабанды более 8 млн таблеток каптагона, спрятанных в партиях лука и бочках с кремнием.

Запрещенный груз наркотиков, которые пытались завезти на территорию королевства, был перехвачен в порту Джидды. После этого Главное управление по контролю за наркотиками отчиталось о задержании троих подозреваемых в контрабанде.

Каптагон, перехваченный в морской гавани, является стимулятором, разработанным в свое время для лечения депрессии, нарколепсии и иных расстройств. Из-за его вредных свойств и риска развития привыкания к медикаментозному средству, позже он был запрещен Всемирной организацией здравоохранения. Тем не менее наркотик является весьма распространенным на Ближнем Востоке.

По итогам 2021 года Эр-Рияд отчитался о перехвате 37 тыс. кг различных психотропных средств, среди которых было в общей сложности 190 млн таблеток каптагона. Борьбой с распространением наркотиков в стране занимаются сразу несколько ведомств. Кроме того, к этому привлекаются и рядовые граждане: за сообщение достоверных сведений о нарушениях саудовцам предлагается денежное вознаграждение со стороны государства.

Как Саудовская Аравия борется с контрабандой наркотиков
Федеральное агентство новостей /

Несмотря на задержание крупных партий наркотика, обстановка на территории государства является довольно неблагоприятной: Саудовская Аравия сегодня — один из крупнейших потребителей наркотических средств в регионе.

Эксперты объясняют это строгостью правил поведения в обществе ближневосточной монархии, отсутствием развитой сферы развлечений и скукой населения. И пока граждане богатого государства Персидского залива создают большой спрос на запрещенные средства, активность контрабандистов, скорее всего, продолжится.

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саудовская аравия наркотики каптагон
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